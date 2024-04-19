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В Ростове водитель легковушки сбил двух подростков на питбайке

В Ростове водитель легковушки сбил двух подростков на питбайке
В Ростове-на-Дону водитель «Лады Приоры» сбил двух подростков на питбайке. Авария случилась 19 апреля напротив парка имени Николая Островского.

По предварительным данным, 44-летний мужчина за рулем легковушки ехал по проспекту Шолохова. Около 11:00 он повернул на улицу 22-я линия. Во время маневра водитель не заметил 15-летних юношей, которые мчали на питбайке. Избежать столкновения не удалось. От удара несовершеннолетние отлетели в сторону.

На помощь к несчастным поспешили неравнодушные очевидцы. Они попытались оказать первую помощь и вызвали скорую.

- Пострадавших доставили в больницу, - сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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