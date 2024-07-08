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В Ростовской области 15-летнего подростка на питбайке сбила машина

В Ростовской области 15-летнего подростка на питбайке сбила машина
В шахтинском поселке Майском в Ростовской области женщина сбила 15-летнего подростка на питбайке. ДТП случилось 7 июля.

Как сообщает Donday, 39-летняя женщина за рулем «Шкоды Румсетер» нарушила правила ПДД. Перед поворотом она должна была пропустить школьника. Однако женщина этого не сделала и сбила 15-летнего юношу на питбайке.

Подростка с травмами увезли в больницу. Там молодой человек отказался от госпитализации. Парня отпустили домой с легкими травмами.
Фото: РостовРу
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