В Ростовской области двое детей пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области в ДТП на автодороге М-4 «Дон» пострадали двое детей. Авария произошла утром 8 января недалеко от поселка Суходольск Азовского района.Около 10:30 женщина на «Чери Тигго» ехала по федеральной трассе. В районе 1 095-го километра она не сбавила вовремя скорость и врезалась в КамАЗ под управлением 64-летнего мужчины.Удар был настолько сильным, что кроссовер отбросило в сторону. Оба транспорта получили механические повреждения.— В результате аварии пострадали пассажиры «Чери Тигго», — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — С травмами 6-летнюю девочку и 9-летнего мальчика доставили в больницу.Водитель кроссовера, 39-летняя женщина, в списках раненых не значится.