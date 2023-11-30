На трассе М-4 «Дон» в аварии погиб человек, двое пострадали

Фото: ГУ МВД по Воронежской области.

На трассе М-4 «Дон» произошла смертельная авария. Жуткое ДТП случилось 29 ноября около 22:00 в Каширском районе Воронежской области.По предварительной информации, 23-летний парень за рулем автомобиля «Чери» двигался в сторону Москвы. Когда он проезжал село Рогачевка, то не справился с управлением. Легковушка на полном ходу впечаталась в бетонный столб. Удар был настолько сильным, что транспорт отбросило в кювет.В результате ДТП погиб 22-летний пассажир машины. Еще двое, в возрасте 19 и 28 лет, получили травмы. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, пострадавших доставили в больницу.Сам водитель отделался синяками и испугом. В ведомстве уточнили, что медпомощь ему не понадобилась.