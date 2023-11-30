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На трассе М-4 «Дон» в аварии погиб человек, двое пострадали

На трассе М-4 «Дон» в аварии погиб человек, двое пострадали
На трассе М-4 «Дон» произошла смертельная авария. Жуткое ДТП случилось 29 ноября около 22:00 в Каширском районе Воронежской области.

По предварительной информации, 23-летний парень за рулем автомобиля «Чери» двигался в сторону Москвы. Когда он проезжал село Рогачевка, то не справился с управлением. Легковушка на полном ходу впечаталась в бетонный столб. Удар был настолько сильным, что транспорт отбросило в кювет.

В результате ДТП погиб 22-летний пассажир машины. Еще двое, в возрасте 19 и 28 лет, получили травмы. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, пострадавших доставили в больницу.

Сам водитель отделался синяками и испугом. В ведомстве уточнили, что медпомощь ему не понадобилась.
Фото: ГУ МВД по Воронежской области.
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