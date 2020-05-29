Водитель, спровоцировавший ДТП с пострадавшими на Дону, был пьян

В ГИБДД Ростовской области установили обстоятельства ДТП с четырьмя пострадавшими. Авария произошла 1 июня в Донецке, в переулке 5-й Пятилетки.По предварительным данным, 56-летний водитель «Лады Гранты» в состоянии опьянения выехал на соседнюю полосу. В результате произошло столкновение с «ВАЗ-2107», ехавшим навстречу.В аварии пострадали 34-летний водитель «семёрки» и 43-летний и 37-летний пассажиры этого автомобиля. Травмы получил и сам виновник аварии.В ГИБДД добавили, что водитель «Лады Гранты» уже четыре раза был лишён водительских прав.