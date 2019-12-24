В Новочеркасске в аварии пострадали два пассажира иномарки





В результате ДТП в Новочеркасске пострадали два пассажира. Авария произошла на Харьковском 25 декабря.



По предварительным данным, 25-летний водитель «ВАЗ-2113» на большой скорости не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди «Шевроле Авео».

- В аварии пострадали 32-летний и 33-летний пассажиры иномарки, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области.



46-летний водитель «Шевроле» не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.