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В Ростовской области дорожные работы спровоцировали возникновение огромной пробки

В Ростовской области дорожные работы спровоцировали возникновение огромной пробки

В Ростовской области дорожные работы спровоцировали возникновение огромной пробки. В районе Белой Калитвы зафиксирован затор длиной семь километров.

Согласно информации "Яндекс.Карт" на 15:10, серьезные затруднения в движении наблюдаются около поселка Васильевского из-за скопления автомобилей. Как сообщают свидетели, причиной является ремонт дорожного покрытия. Ограничение пропускной способности из-за частичного перекрытия полосы приводит к образованию длинной очереди, где водители вынуждены поочередно пропускать встречный транспорт.

Автомобилистам рекомендуется заранее продумать свои маршруты, чтобы объехать проблемный участок и избежать потери времени в пробке.
Фото: Яндекс.Карты
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