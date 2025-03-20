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В Ростовской области дорожные работы спровоцировали возникновение огромной пробки. В районе Белой Калитвы зафиксирован затор длиной семь километров.Согласно информации "Яндекс.Карт" на 15:10, серьезные затруднения в движении наблюдаются около поселка Васильевского из-за скопления автомобилей. Как сообщают свидетели, причиной является ремонт дорожного покрытия. Ограничение пропускной способности из-за частичного перекрытия полосы приводит к образованию длинной очереди, где водители вынуждены поочередно пропускать встречный транспорт.Автомобилистам рекомендуется заранее продумать свои маршруты, чтобы объехать проблемный участок и избежать потери времени в пробке.