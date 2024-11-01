Дорожные работы и авария привели к большой пробке на М-4 в Ростовской области

Фото: "Яндекс.Карты"

В Ростовской области на М-4, неподалеку от аэропорта «Платов», днем 1 ноября собралась огромная пробка. Затор более семи километров растянулся от поселка Новоперсиановка до хутора Веселый.По данным «Яндекс.Карт» движение парализовано из-за ДТП и ремонта дороги. Десятки людей стоят в пробке, машины двигаются со скоростью не более семи километров в час.Чтобы не стоять в пробке, водителям рекомендуют заранее искать объездные пути.