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Дорожные работы стали причиной огромной пробки на Текучева в Ростове

Дорожные работы стали причиной огромной пробки на Текучева в Ростове
Дорожные работы парализовали движение транспорта на улице Текучева в Ростове. Затор образовался в сторону центра от Текучевского моста утром 23 декабря.

В пробке оказался участок от улицы Пестеля до переулка Приволжского. Автомобилисты двигаются со скоростью 5-10 километров в час. В соцсетях водители негодуют по поводу дорожных работ, которые стали причиной затора. Посреди проезжей части коммунальщики разрыли дорогу и оградили место сигнальной лентой. В связи с этими неудобствами машины стали потихоньку собираться в пробку.

- Стоит из-за какой-то кучи. Зла не хватает на неорганизованность наших служб, — пишет в соцсетях раздраженный ростовчанин.

В «Яндекс.Картах» есть значок о дорожных работах, поэтому автомобилистам нужно выбирать пути объезда, чтобы не застрять в пробке по дороге в центр.
Фото: Семен Макаров.
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