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В Ростовской области девушка едва не погибла, забравшись на крышу жилой четырехэтажки

В Ростовской области девушка едва не погибла, забравшись на крышу жилой четырехэтажки
В Ростовской области спасатели сняли девушку с крыши четырехэтажного дома. Происшествие случилось вечером 23 сентября в Каменске-Шахтинском.

Как рассказали Rostov.ru очевидцы происшествия, жительница дома № 8А по улице Ворошилова забралась на крышу. Сначала она шла по краю карниза, потом оступилась и едва не сорвалась вниз. Когда ей удалось удержаться, она стала кричать и звать на помощь. Соседи вызвали на место полицию и спасателей.

К счастью, обошлось без трагедии. С помощью лестницы пожарные забрались на крышу и сняли девушку. Внизу ее уже ждали мама и сестра. Как и с какой целью горожанка оказалась на крыше четырехэтажки, неизвестно.

Помощь медиков ей не понадобилась. После инцидента девушку забрали в отделение полиции.

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