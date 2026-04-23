В Ростовской области дали отбой опасности по БПЛА утром 23 апреля

Фото: РСЧС

В Ростовской области дали отбой беспилотной опасности. Об этом проинформировали в РСЧС 23 апреля около 9:30.Беспилотная опасность была объявлена в донском регионе примерно в 8:30. Жителям рекомендовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.Примерно через час оперативные службы сняли специальный режим. Информации по сбиты дронам за этот период не было.Напомним, что по данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночью 23 апреля в семи районах было перехвачено два десятка БПЛА. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа зафиксировали в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском, Тарасовском районах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не было.