Фото: РСЧС

В Ростовской области дали отбой беспилотной опасности утром 7 февраля. Сообщение от РСЧС пришло около 6:30.Беспилотная опасность в регионе была объявлена вечером 6 февраля. Примерно в 22:30 жителям рекомендовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.На следующий день утром оперативные службы сняли специальный режим. Как уточнил глава донского региона Юрий Слюсарь, атаку БПЛА отразили в четырех районах Ростовской области: Чертковском, Боковском, Кашарском и Шолоховском. К счастью, информации о пострадавших и разрушениях на земле не было.