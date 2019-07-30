В Ростовской области будут судить подростка, зарезавшего школьника



В Ростовской области перед судом предстанет 16-летний подросток, обвиняемый в убийстве своего приятеля. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.



Как сообщалось ранее, происшествие случилось в октябре 2018 года в Каменске-Шахтинском. Обвиняемый позвал своего приятеля встретиться, чтобы поговорить по душам. Встретившись, подростки стали ругаться. В какой-то момент обвиняемый достал нож и нанес другу около пяти ножевых ранений. Осознав, что натворил, юноша сбежал, оставив товарища умирать на улице.



Нашли мальчика уже мертвым дворники, когда утром пришли убирать территорию. В тот же день задержали и его предполагаемого убийцу.



- В настоящее время уголовное дело было передано в Каменский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщил источник.



Если вину мальчика докажут, ему грозит от 10 лет лишения свободы.