Обвиняемый в убийстве 5-летней девочки пошёл под суд в Ростовской области



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В Ростовской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве 5-летней девочки. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, сообщили в донском СУ СКР 23 мая.



Ранее Rostov.ru писал, что трагедия произошла в ночь на 6 сентября 2018 года в слободе Большекрепинской Родионово-Несветайского района. Там проживали 33-летний мужчина и его 30-летняя сожительница с маленькой дочкой и 14-летним сыном. В тот роковой день обвиняемый был пьян. По какой-то причине он стал ссориться с малышкой. Прямо на глаза матери и брата он стал беспощадно бить кулаками малышку. Затем он взял ремень с металлической пряжкой и нанёс ей несколько ударов по голове и телу.



Мать скорее вызвала медиков. Увы, несчастная скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу. Злоумышленника задержали в тот же день. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью».



- По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СУ СК России по Ростовской области. - В настоящее время следователями собрана достаточная доказательная база.



Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Теперь фигуранту грозит 20 лет тюрьмы или же пожизненное лишение свободы.