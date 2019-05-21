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Обвиняемый в убийстве 5-летней девочки пошёл под суд в Ростовской области

Обвиняемый в убийстве 5-летней девочки пошёл под суд в Ростовской области
Фото: news.sputnik

В Ростовской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве 5-летней девочки. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, сообщили в донском СУ СКР 23 мая.

Ранее Rostov.ru писал, что трагедия произошла в ночь на 6 сентября 2018 года в слободе Большекрепинской Родионово-Несветайского района. Там проживали 33-летний мужчина и его 30-летняя сожительница с маленькой дочкой и 14-летним сыном. В тот роковой день обвиняемый был пьян. По какой-то причине он стал ссориться с малышкой. Прямо на глаза матери и брата он стал беспощадно бить кулаками малышку. Затем он взял ремень с металлической пряжкой и нанёс ей несколько ударов по голове и телу.

Мать скорее вызвала медиков. Увы, несчастная скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу. Злоумышленника задержали в тот же день. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью».

- По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СУ СК России по Ростовской области. - В настоящее время следователями собрана достаточная доказательная база.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Теперь фигуранту грозит 20 лет тюрьмы или же пожизненное лишение свободы.

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