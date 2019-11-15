В Ростовской области будут судить рецидивиста, зарезавшего приятеля



В городе Новошахтинске завершено расследование уголовного дела в отношении рецидивиста, зарезавшего приятеля.



Убийство произошло в сентябре этого года. По версии следствия, пьяный мужчина во время ссоры ударил своего 38-летнего знакомого ножом. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.



Во время расследования стало известно, что ранее подозреваемый уже был судим. Он отсидел за убийство 15 лет.



Мужчину заключили под стражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном управлении Ростовской области.