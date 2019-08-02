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В Ростовской области больше недели не убирают труп коровы, упавшей в колодец

В Ростовской области больше недели не убирают труп коровы, упавшей в колодец
В Ростовской области мёртвая корова больше недели лежит в колодце. Труп рогатого животного обнаружили жители посёлка Станичного в Донецке.

Всё началось с того, что люди, проживающие в переулке Береговом, начали чувствовать в воздухе трупный запах. С каждым днём вонь становилась всё сильнее, и сельчане отправились на поиски её источника. В одном из заброшенных дворов на улице Московской они нашли пятиметровый колодец, в котором лежала мёртвая корова. Судя по всему, животное погибло при падении. Территория сильно заросла сорняком, и неясно, как корова могла пробраться к колодцу. Возможно, она искала воду и упала, пытаясь попить.

Соседи пояснили, что запах появился около недели назад. То есть труп лежит в колодце уже около десяти дней. По словам местных жителей, никто из односельчан не искал корову, хотя такое животное и стоит несколько десятков тысяч рублей.

Поднять труп на поверхность уже невозможно, так как он сильно разложился. Было решено дезинфицировать колодец, а затем засыпать его землёй. Однако к вечеру 5 августа никаких мер ещё не приняли.

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