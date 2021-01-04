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В Ростовской области без вести пропала 31-летняя женщина

В Ростовской области без вести пропала 31-летняя женщина
В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую 31-летнюю женщину. Оксана Левченко ушла из дома в поселке Зимовники Зимовниковского района 1 января и до сих пор не вернулась обратно.

Обеспокоенные родственники обратились с заявлением в полицию и за помощью в поисковые отряды. Судя по ориентировке, Оксана среднего телосложения, рост – 163 сантиметра, светловолосая, зеленоглазая. Была одета в черные брюки и зеленую кофту.

Если вам что-либо известно о местонахождении Оксаны Левченко, обратитесь по телефонам: 112 или 8 (800) 700 54 52.

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