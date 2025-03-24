В Ростовской области автомобиль сбил 68-летнего пешехода

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В Таганроге водитель сбил 68-летнюю женщину на пешеходном переходу. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Авария случилась 24 марта в 17:00 на улице Лизы Чайкиной. За рулем автомобиля «Опель Астра» находился 55-летний мужчина. В районе пешеходного перехода женщина 68 лет переходила дорогу на противоположную сторону. Водитель не успел своевременно затормозить, что привело к наезду на пенсионерку.В результате происшествия пожилая дама получила серьезные травмы и была госпитализирована.