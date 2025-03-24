Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области автомобиль сбил 68-летнего пешехода

В Ростовской области автомобиль сбил 68-летнего пешехода
В Таганроге водитель сбил 68-летнюю женщину на пешеходном переходу. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Авария случилась 24 марта в 17:00 на улице Лизы Чайкиной. За рулем автомобиля «Опель Астра» находился 55-летний мужчина. В районе пешеходного перехода женщина 68 лет переходила дорогу на противоположную сторону. Водитель не успел своевременно затормозить, что привело к наезду на пенсионерку.

В результате происшествия пожилая дама получила серьезные травмы и была госпитализирована.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.