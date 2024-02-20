В Ростовской области 80-летний мужчина попал под колеса фуры

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области 80-летний мужчина попал под колеса грузовика. ЧП произошло 19 февраля в Октябрьском сельском районе.Предварительно, 51-летний мужчина за рулем фуры «ДАФ» двигался по трассе Новочеркасск - Каменоломни. Примерно в 17:00 рядом с поселком Персиановским проезжую часть в неположенном месте попытался перейти пожилой мужчина. Водитель многотонной машины затормозил, но избежать столкновения не удалось.В региональном УГИБДД сообщили, что после аварии пенсионера с различными травмами доставили в больницу.