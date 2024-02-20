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В Ростовской области 80-летний мужчина попал под колеса фуры

В Ростовской области 80-летний мужчина попал под колеса фуры
В Ростовской области 80-летний мужчина попал под колеса грузовика. ЧП произошло 19 февраля в Октябрьском сельском районе.

Предварительно, 51-летний мужчина за рулем фуры «ДАФ» двигался по трассе Новочеркасск - Каменоломни. Примерно в 17:00 рядом с поселком Персиановским проезжую часть в неположенном месте попытался перейти пожилой мужчина. Водитель многотонной машины затормозил, но избежать столкновения не удалось.

В региональном УГИБДД сообщили, что после аварии пенсионера с различными травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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