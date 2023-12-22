В Новочеркасске 42-летний мужчина попал под колеса легковушки
В Новочеркасске Ростовской области 42-летний мужчина попал под колеса легковушки. Авария случилась 21 декабря около 18:55 на Харьковском шоссе, 5.
По предварительным данным, 30-летний водитель «Митсубиси Галант» ехал со стороны улицы Войкова на Мацоты. В какой-то момент на «красный» дорогу решил перейти 42-летний мужчина. Он не успел проскочить через проезжую часть и попал под колеса транспорта.
В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал пешеход. Его с травмами доставили в медучреждение.