В Новочеркасске 42-летний мужчина попал под колеса легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске Ростовской области 42-летний мужчина попал под колеса легковушки. Авария случилась 21 декабря около 18:55 на Харьковском шоссе, 5.По предварительным данным, 30-летний водитель «Митсубиси Галант» ехал со стороны улицы Войкова на Мацоты. В какой-то момент на «красный» дорогу решил перейти 42-летний мужчина. Он не успел проскочить через проезжую часть и попал под колеса транспорта.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал пешеход. Его с травмами доставили в медучреждение.