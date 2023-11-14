В Ростовской области 47-летний мужчина попал под колеса «ГАЗели»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области водитель «ГАЗели» сбил 47-летнего пешехода. ДТП случилось 13 ноября около 9:00 в Аксайском районе.По предварительной информации, 40-летний мужчина за рулем фургончика двигался по магистрали Дон - станица Ольгинская - хутор Верхнеподпольный. Внезапно из-за стоявшего автобуса на дорогу вышел человек. Он переходил проезжую часть в неположенном месте.Водитель «ГАЗели» ударил по тормозам, но было поздно: пешеход попал под колеса машины.- В результате ДТП 47-летний мужчина получил травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.