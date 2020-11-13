В Новочеркасске 60-летний мужчина попал под колеса иномарки

В Новочеркасске водитель иномарки сбил пешехода. ДТП случилось на проспекте Платовский около 17 часов 16 ноября.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 51-летний мужчина за рулем «Хендай Грант» ехал недалеко от дома №73. В это время 60-летний пешеход пытался перейти проезжую часть в неположенном месте. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил мужчину.- В результате происшествия пешехода с травмами доставили в больницу, - уточнили в ведомстве.Если у мужчины выявят тяжелые травмы, водителя иномарки могут отправить в тюрьму на три года.