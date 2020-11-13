Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Новочеркасске 60-летний мужчина попал под колеса иномарки

В Новочеркасске 60-летний мужчина попал под колеса иномарки
В Новочеркасске водитель иномарки сбил пешехода. ДТП случилось на проспекте Платовский около 17 часов 16 ноября.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 51-летний мужчина за рулем «Хендай Грант» ехал недалеко от дома №73. В это время 60-летний пешеход пытался перейти проезжую часть в неположенном месте. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил мужчину.

- В результате происшествия пешехода с травмами доставили в больницу, - уточнили в ведомстве.

Если у мужчины выявят тяжелые травмы, водителя иномарки могут отправить в тюрьму на три года.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.