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В Ростовской области 7-летний мальчик случайно выстрелил себе в грудь из травмата

В Ростовской области 7-летний мальчик случайно выстрелил себе в грудь из травмата
В хуторе Яново-Грушевском Октябрьского района 7-летний мальчик случайно прострелил себе грудь из травматического пистолета. Происшествие произошло 21 апреля.

Как стало известно, несовершеннолетний нашёл холодное оружие в отцовском бардачке, когда остался один в машине. Ребёнок начал рассматривать опасную игрушку. В один момент пуля неожиданно пронзила ему грудную клетку.

К счастью, недалеко от автомобиля находился его папа. Услышав выстрел, он подбежал к припаркованной машине, сел за руль и отвёз сына в местную больницу. Врачи оказали мальчику медицинскую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

- В настоящее время устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, полнота выполнения родителями их прав и обязанностей, - отметили в прокуратуре Ростовской области.

В ведомстве добавили, что специалисты также проверят законность хранения оружия.

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