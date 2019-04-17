В Ростове-на-Дону 3-летний мальчик отравился краской



В донской столице 3-летний мальчик отравился, прокусив баллон с эмалевой краской. Несчастный случай произошел около 20:30 на улице Особенной, 58.



Как сообщает DonDay.ru, 3-летний Алеша незаметно от своих родителей нашел баллон с краской. Он прогрыз корпус, и некоторая часть содержимого попала ребенку в рот. Когда папа с мамой увидели, что произошло, они сразу отобрали опасную «игрушку» у своего сына. Однако позже ребенку стало плохо. Его начало тошнить, он плакал и будто не находил себе места.



Обеспокоенные родители срочно вызвали бригаду скорой помощи. Приехавшие медики диагностировали у малыша острое отравление химическим веществом.



Лешу привезли в 20-ю городскую больницу, в токсикологическое отделение. Там врачи сделали все, чтобы очистить детский организм от ядовитой краски.



Сейчас за состоянием мальчика наблюдает медперсонал, жизни ребенка ничего не угрожает.