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В Ростовской области 65-летний пенсионер сгорел заживо в своем доме

В Ростовской области 65-летний пенсионер сгорел заживо в своем доме
В Ростовской области 65-летний пенсионер погиб при пожаре в своем доме. Смертельное происшествие случилось утром 14 марта в хуторе Верхний Пиховкин Каменского сельского района.

Мужчина жил в переулке Таловатом, 4. Одна из комнат его дома начала гореть приблизительно в 6:30, рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. Хозяин не смог выбраться из жилища и скончался от ожогов.

Его обгоревшее тело спасатели нашли в доме во время тушения пожара. Что стало причиной случившегося, станет известно после ряда экспертиз.
Фото: МЧС РФ
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