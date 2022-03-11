В Ростовской области 65-летний пенсионер сгорел заживо в своем доме

Фото: МЧС РФ

В Ростовской области 65-летний пенсионер погиб при пожаре в своем доме. Смертельное происшествие случилось утром 14 марта в хуторе Верхний Пиховкин Каменского сельского района.Мужчина жил в переулке Таловатом, 4. Одна из комнат его дома начала гореть приблизительно в 6:30, рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. Хозяин не смог выбраться из жилища и скончался от ожогов.Его обгоревшее тело спасатели нашли в доме во время тушения пожара. Что стало причиной случившегося, станет известно после ряда экспертиз.