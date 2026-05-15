В Ростовской области 60-летний водитель грузовика погиб в ДТП

На трассе Шахты – Раздорская произошла смертельная авария. ДТП случилось 15 мая около 10:30 на 50-м километре автодороги в Усть-Донецком районе.

По предварительным данным, 60-летний мужчина на МАНе, двигался в Шахты. На опасном повороте в дождь он превысил скорость движения, и машина выехала на «встречку». Мужчина протаранил встречный КамАЗ, которым управлял 39-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель КамАЗа получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Водитель МАНа также был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
