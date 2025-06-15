В Ростовской области в аварии пострадал 49-летний мужчина

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе М-4 «Дон» - Каменоломни в Ростовской области в ДТП пострадал 49-летний мужчина. Авария произошла 14 июня около 18:50.По предварительным данным, 45-летний водитель за рулем «КамАЗ-53501» ехал на 8-м километре автодороги. Он превысил скорость, потерял управление и выехал полосу встречного движения. На полном ходу машина врезалась в «Ладу Весту. Затем «КамАЗ» врезался в отбойник и опрокинулся.- В результате ДТП пострадал 49-летний водитель «Лады Весты». Его доставили в больницу,- сообщили в региональной Госавтоинспекции.