На трассе в Ростовской области в массовом ДТП пострадал 50-летний мужчина

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На трассе «Новороссия» в массовом ДТП пострадал мужчина. Авария случилась 15 января в Неклиновском районе Ростовской области.По предварительным данным, 48-летний водитель КамАЗа ехал на 51-м километре автодороги около 1:15. В какой-то момент он превысил скорость на заснеженной дороге и транспорт занесло. Машина выехала на «встречку» и врезалась в МАН в составе полуприцепа под управлением 41-летнего мужчины. От сильного удара прицеп протаранил «Вольво Трак».В результате аварии машины получили механические повреждения.- Пострадал 50-летний водитель «Вольво». Проводится проверка, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.