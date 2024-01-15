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На трассе в Ростовской области в массовом ДТП пострадал 50-летний мужчина

На трассе в Ростовской области в массовом ДТП пострадал 50-летний мужчина
На трассе «Новороссия» в массовом ДТП пострадал мужчина. Авария случилась 15 января в Неклиновском районе Ростовской области.

По предварительным данным, 48-летний водитель КамАЗа ехал на 51-м километре автодороги около 1:15. В какой-то момент он превысил скорость на заснеженной дороге и транспорт занесло. Машина выехала на «встречку» и врезалась в МАН в составе полуприцепа под управлением 41-летнего мужчины. От сильного удара прицеп протаранил «Вольво Трак».

В результате аварии машины получили механические повреждения.

- Пострадал 50-летний водитель «Вольво». Проводится проверка, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: СоцСети
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