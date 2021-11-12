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В Ростове нашли предпринимателя с перерезанным горлом

В Ростове нашли предпринимателя с перерезанным горлом
В Ростове нашли 60-летнего предпринимателя с перерезанным горлом. Тело Сергея Т. нашли утром 15 ноября в собственной квартире.

Мужчина жил в девятиэтажном доме на проспекте Королева, 27/4. У него были жена дочь. Когда члены семьи увидели Сергея истекающим кровью, сразу вызвали медиков. Однако спасти мужчину не удалось. Он скончался до прибытия врачей.

Погибший был зарегистрирован как ИП с 2006 года. Он занимался розничной торговлей на рынке. Как сообщил DonDay.ru, последнее время мужчина страдал шизофренией и депрессивным расстройством.
Фото: knifehacker.ru.
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