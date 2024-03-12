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Губернатор Голубев: В Таганроге объявлена угроза атаки БПЛА

Губернатор Голубев: В Таганроге объявлена угроза атаки БПЛА
Губернатор Ростовской области заявил об угрозе атаки беспилотников. Об этом Василий Голубев написал в своих соцсетях 12 марта.

— Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — сообщил глава региона.

Ранее об атаке местных жителей предупредил глава администрации приморского города.
Фото: Rostov.ru/правительство РО.
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