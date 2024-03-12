Губернатор Голубев: В Таганроге объявлена угроза атаки БПЛА

Фото: Rostov.ru/правительство РО.

Губернатор Ростовской области заявил об угрозе атаки беспилотников. Об этом Василий Голубев написал в своих соцсетях 12 марта.— Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — сообщил глава региона.Ранее об атаке местных жителей предупредил глава администрации приморского города.