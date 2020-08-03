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В Ростовской области 39-летний водитель пострадал в столкновении с прицепом зерновоза

В Ростовской области 39-летний водитель пострадал в столкновении с прицепом зерновоза
На Дону 39-летний водитель пострадал в столкновении с прицепом зерновоза. ДТП случилось под Каменском-Шахтинским вечером 4 августа.

По предварительным данным, водитель КамАЗа потерял прицеп с зерном. Прицепное устройство опрокинулось, врезалось в металлический барьер и повредило автомобили «Ауди А6» и «Форд Фьюжн». Зерно рассыпалось буквально по всей дороге и перекрыло движение другим машинам.

– В результате столкновения «Форд» перевернулся, и его 39-летний водитель получил травмы, – прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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