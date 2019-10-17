Молодой человек пострадал в столкновении двух грузовиков в Ростовской области



В Ростовской области столкнулись два грузовика. Авария произошла около 2 часов ночи 18 октября на Аксайском мосту.



На 1 061-м километре трассы М-4 «Дон» 24-летний водитель КамАЗа с прицепом превысил скорость движения. Его автомобиль занесло, и в результате он опрокинулся. В прицепе он перевозил зерно, которое рассыпалось по всей проезжей части. Большегруз задел автомобиль МАН под управлением 53-летнего мужчины.



По сообщению отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, водитель КамАЗа получил травмы. Сотрудники скорой помощи доставили его в больницу.