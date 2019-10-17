Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Молодой человек пострадал в столкновении двух грузовиков в Ростовской области

Молодой человек пострадал в столкновении двух грузовиков в Ростовской области
В Ростовской области столкнулись два грузовика. Авария произошла около 2 часов ночи 18 октября на Аксайском мосту.

На 1 061-м километре трассы М-4 «Дон» 24-летний водитель КамАЗа с прицепом превысил скорость движения. Его автомобиль занесло, и в результате он опрокинулся. В прицепе он перевозил зерно, которое рассыпалось по всей проезжей части. Большегруз задел автомобиль МАН под управлением 53-летнего мужчины.

По сообщению отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, водитель КамАЗа получил травмы. Сотрудники скорой помощи доставили его в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.