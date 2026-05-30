В Ростовской области 30 мая в лобовом ДТП погиб человек

В Ростовской области 30 мая произошло ДТП с лобовым столкновением, в котором погиб один человек и двое получили травмы. Инцидент произошёл в Зерноградском районе.

Водитель автомобиля «Субару Форестер», следовавший из Ростова-на-Дону в посёлок Весёлый, решил совершить обгон. В результате он столкнулся с машиной «Киа Церато».

По данным региональной Госавтоинспекции, оба водителя и 27-летний пассажир «Субару Форестер» получили травмы и были госпитализированы.

В больнице водитель «Киа Церато» скончался от полученных травм.
Фото: УГИБДД РО
