В Ростовской области 30 мая в лобовом ДТП погиб человек

В Ростовской области 30 мая произошло ДТП с лобовым столкновением, в котором погиб один человек и двое получили травмы. Инцидент произошёл в Зерноградском районе.Водитель автомобиля «Субару Форестер», следовавший из Ростова-на-Дону в посёлок Весёлый, решил совершить обгон. В результате он столкнулся с машиной «Киа Церато».По данным региональной Госавтоинспекции, оба водителя и 27-летний пассажир «Субару Форестер» получили травмы и были госпитализированы.В больнице водитель «Киа Церато» скончался от полученных травм.