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В Ростовской области 63-летний мужчина попал под колеса «Фольксвагена»

В Ростовской области 63-летний мужчина попал под колеса «Фольксвагена»
В Ростовской области водитель «Фольксвагена Гольф» сбил 63-летнего мужчину. Авария случилась вечером 23 февраля на Кагальницком шоссе.

По предварительной информации, 28-летний парень на иномарке сбил пешехода, когда тот переходил проезжую часть вне перехода в зоне его видимости.

- В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован, - отметил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.

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