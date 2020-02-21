В Ростовской области 63-летний мужчина попал под колеса «Фольксвагена»
В Ростовской области водитель «Фольксвагена Гольф» сбил 63-летнего мужчину. Авария случилась вечером 23 февраля на Кагальницком шоссе.
По предварительной информации, 28-летний парень на иномарке сбил пешехода, когда тот переходил проезжую часть вне перехода в зоне его видимости.
- В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован, - отметил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.