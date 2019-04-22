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Парень на самокате попал под колёса иномарки в Ростовской области

Парень на самокате попал под колёса иномарки в Ростовской области
В Азовском районе Ростовской области водитель легковушки наехал на подростка на самокате. Инцидент случился 23 апреля около 20:30 в селе Самарское.

По проезжей части за рулём «Шевроле Вива» ехал 26-летний мужчина. Впереди по краю дороги ехал 16-летний парень на самокате. Он почему-то решил проигнорировать наличие тротуара. Судя по всему, водитель иномарки не заметил мальчика и сбил его.

- ДТП произошло в районе дома № 15 по переулку Промышленный, - отметили в ОГИБДД МО МВД России "Азовский".

Молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу каретой «скорой помощи».

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