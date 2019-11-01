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В Ростовской области водитель ВАЗа сбил мужчину, сидевшего на проезжей части

В Ростовской области водитель ВАЗа сбил мужчину, сидевшего на проезжей части
В Неклиновском районе Ростовской области мужчина получил травмы, попав под колёса автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 ноября примерно в 21:30 на подъезде к хутору Красный Десант.

По дороге ехал 22-летний водитель за рулём «ВАЗ-2106». Поворачивая с трассы Ростов — Таганрог в сторону хутора, он наехал на пешехода. Как оказалось, 30-летний парень сидел на проезжей части. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП он получил травмы. На место прибыли сотрудники скорой помощи, которые доставили пострадавшего в больницу.

Почему пешеход сидел на дороге — неизвестно.

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