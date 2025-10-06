Новости
В Ростовской области 22-летний парень разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

В городе Аксае произошла трагедия – 22-летний парень погиб в результате падения с высоты четырнадцатого этажа. Несчастный случай произошел в ночь на 6 октября по адресу: улица Садовая, дом 20Б.

По данным спасателей из Аксая, около 00:49 юноша выпал из окна квартиры, находящейся на четырнадцатом этаже. Случайные прохожие обнаружили потерпевшего и незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.

Полученные при падении повреждения оказались смертельными, и молодой человек скончался на месте происшествия.
