В Ростовской области 22-летний парень разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

Фото: Donday

В городе Аксае произошла трагедия – 22-летний парень погиб в результате падения с высоты четырнадцатого этажа. Несчастный случай произошел в ночь на 6 октября по адресу: улица Садовая, дом 20Б.По данным спасателей из Аксая, около 00:49 юноша выпал из окна квартиры, находящейся на четырнадцатом этаже. Случайные прохожие обнаружили потерпевшего и незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.Полученные при падении повреждения оказались смертельными, и молодой человек скончался на месте происшествия.