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Студент ростовского мореходного училища из Новороссийска разбился, выпав из окна многоэтажки

Студент ростовского мореходного училища из Новороссийска разбился, выпав из окна многоэтажки
В Пролетарском районе Ростова 16-летний парень упал с балкона многоэтажки. Трагедия случилась вечером 26 октября на улице 45-я Линия.

Как сообщает портал DonDay.ru, с общего балкона на 24-м этаже выпал 16-летний парень. Юноша умер до приезда скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть от травм при падении с высоты. Известно, что молодой человек родом из Новороссийска. Он учился в ростовском мореходном училище. Накануне ЧП парень поссорился с девушкой.

В обстоятельствах ЧП разбираются специалисты.
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