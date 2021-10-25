Студент ростовского мореходного училища из Новороссийска разбился, выпав из окна многоэтажки

В Пролетарском районе Ростова 16-летний парень упал с балкона многоэтажки. Трагедия случилась вечером 26 октября на улице 45-я Линия.Как сообщает портал DonDay.ru, с общего балкона на 24-м этаже выпал 16-летний парень. Юноша умер до приезда скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть от травм при падении с высоты. Известно, что молодой человек родом из Новороссийска. Он учился в ростовском мореходном училище. Накануне ЧП парень поссорился с девушкой.В обстоятельствах ЧП разбираются специалисты.