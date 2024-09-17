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В Ростове на Гагарина парень выпал с 13-го этажа и разбился насмерть

В Ростове на Гагарина парень выпал с 13-го этажа и разбился насмерть
В Ростове-на-Дону молодой человек выпал из окна 13-го этажа и погиб. Инцидент случился вечером 16 сентября на улице Гагарина, 6.

Как рассказал сосед погибшего, около 19:30 он услышал громкий шум.

- Шума не было. Были грохот после падения и крики. Парень упал на машину, а потом скатился с неё. Он умер практически мгновенно, — рассказал очевидец.

Случайные прохожие поспешили на место происшествия и вызвали скорую помощь. Однако спасти молодого человека не удалось. Травмы, полученные при падении и ударе о машину, оказались смертельными.
Фото: СоцСети
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