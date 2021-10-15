В Ростовской области 14-летняя девочка разбилась насмерть, выпав с многоэтажки
В Ростовской области 14-летняя девочка погибла, выпав из окна квартиры многоэтажного дома. Происшествие случилось вечером 18 октября в Волгодонске, сообщает портал DonDay.
Девочка-подросток выпала из окна дома № 20 по улице Энтузиастов. Прибывшие медики констатировали смерть девочки. Причиной стали травмы, полученные при падении с высоты.
На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося пока не известны.