Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области 14-летняя девочка разбилась насмерть, выпав с многоэтажки

В Ростовской области 14-летняя девочка разбилась насмерть, выпав с многоэтажки
В Ростовской области 14-летняя девочка погибла, выпав из окна квартиры многоэтажного дома. Происшествие случилось вечером 18 октября в Волгодонске, сообщает портал DonDay.

Девочка-подросток выпала из окна дома № 20 по улице Энтузиастов. Прибывшие медики констатировали смерть девочки. Причиной стали травмы, полученные при падении с высоты.

На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося пока не известны.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.