В Ростовской области 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП
В городе Сальске Ростовской области 15-летний водитель мотоцикла пострадал в аварии. ДТП произошло 7 января около 22:00.

По предварительным данным, 29-летний парень на «Ладе Приоре» ехал по улице Севастопольской, 106. Он повернул налево, нарушив требования дорожной разметки. Транспорт врезался в мотоцикл BNK 300, которым управлял несовершеннолетний.

- Подросток получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
