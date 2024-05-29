В Ростовской области 14-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области 14-летний мотоциклист пострадал в ДТП. Авария произошла 28 мая около 20:10 в селе Ремонтном.По предварительным данным, подросток за рулем мотоцикла «Восход 2М» ехал по улице Октябрьской, 170. В какой-то момент он потерял управление, и транспорт врезался в «ВАЗ-211440», которым управлял 24-летний парень.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии 14-летний парень пострадал. Его с травмами доставили в медучреждение.