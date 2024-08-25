В Ростовской области в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Волгодонске Ростовской области 25 августа в аварии пострадал 16-летний мотоциклист. Авария случилась в переулке Курчатова.Около полудня по дороге ехал молодой человек на мотоцикле «Минск». В это же время, по предварительным данным, в районе дома № 32 проезжую часть перебегала собака. Мотоциклист не успел затормозить и наехал на нее. Он не справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся.- В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в донской Госавтоинспекции.