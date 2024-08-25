Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист

В Ростовской области в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист
В городе Волгодонске Ростовской области 25 августа в аварии пострадал 16-летний мотоциклист. Авария случилась в переулке Курчатова.

Около полудня по дороге ехал молодой человек на мотоцикле «Минск». В это же время, по предварительным данным, в районе дома № 32 проезжую часть перебегала собака. Мотоциклист не успел затормозить и наехал на нее. Он не справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в донской Госавтоинспекции.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.