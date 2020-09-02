В Таганроге 14-летняя девочка пострадала в ДТП с иномаркой

В Таганроге несовершеннолетняя девочка пострадала в ДТП с участием иномарки. Авария случилась вечером 3 сентября на улице Адмирала Крюйса.В районе дома №23/9 водитель без прав на «Хендай Акценте» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Столб повредил правую часть машины. Без пострадавших обойтись не удалось.- В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка авто, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшую госпитализировали.