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В Таганроге 14-летняя девочка пострадала в ДТП с иномаркой

В Таганроге 14-летняя девочка пострадала в ДТП с иномаркой

В Таганроге несовершеннолетняя девочка пострадала в ДТП с участием иномарки. Авария случилась вечером 3 сентября на улице Адмирала Крюйса.

В районе дома №23/9 водитель без прав на «Хендай Акценте» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Столб повредил правую часть машины. Без пострадавших обойтись не удалось.

- В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка авто, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшую госпитализировали.

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