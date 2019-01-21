Житель Азова, случайно застреливший приятеля на охоте, избежал наказания



Азовчанин, который случайно застрелил своего приятеля, остался на свободе.



Несчастный случай произошёл 15 октября 2018 года. Сафаров вместе с 36-летним знакомым отправились на охоту.



Вдруг недалеко от них взлетела птица. Сафаров хотел её подстрелить и прицелился из ружья 12-го калибра. Однако по неосторожности он попал в голову товарищу.



Мужчина тут же вызвал скорую помощь. Медики доставили пострадавшего в больницу. Несмотря на все старания врачей, он скончался от полученного ранения.



В городском суде Азова 20 декабря прошло слушание по делу Сафарова. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Родственники погибшего подали ходатайство о прекращении уголовного дела. Их просьба была удовлетворена.



В пресс-службе суда сообщили, что мужчина ранее не был судим. Совершённое им преступление имеет категорию небольшой тяжести. Помимо этого, обвиняемый примирился с семьёй усопшего. Уголовное дело было прекращено.



Приговор вступил в силу 10 января.