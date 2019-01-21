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Житель Азова, случайно застреливший приятеля на охоте, избежал наказания

Житель Азова, случайно застреливший приятеля на охоте, избежал наказания
Азовчанин, который случайно застрелил своего приятеля, остался на свободе.

Несчастный случай произошёл 15 октября 2018 года. Сафаров вместе с 36-летним знакомым отправились на охоту.

Вдруг недалеко от них взлетела птица. Сафаров хотел её подстрелить и прицелился из ружья 12-го калибра. Однако по неосторожности он попал в голову товарищу.

Мужчина тут же вызвал скорую помощь. Медики доставили пострадавшего в больницу. Несмотря на все старания врачей, он скончался от полученного ранения.

В городском суде Азова 20 декабря прошло слушание по делу Сафарова. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Родственники погибшего подали ходатайство о прекращении уголовного дела. Их просьба была удовлетворена.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчина ранее не был судим. Совершённое им преступление имеет категорию небольшой тяжести. Помимо этого, обвиняемый примирился с семьёй усопшего. Уголовное дело было прекращено.

Приговор вступил в силу 10 января.

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