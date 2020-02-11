В Ростовской области ребёнок скончался, съев отраву для крыс



Маленький мальчик в Ростовской области умер, съев яд. В тяжёлом состоянии восьмилетнего ребенка доставили в центральную городскую больницу Новошахтинске.



Происшествие случилось 12 февраля. Школьник нашёл в доме химикат для травли крыс и съел его. Мальчику тут же стало плохо. Родные отвезли его в больницу. Пострадавшего в срочном порядке доставили в отделение реанимации. К несчастью, спасти мальчика не удалось. В скором времени он скончался.



- Все обстоятельства случившегося устанавливаются, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. – Следователи назначили экспертизу.



По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.