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В Ростовской области 10 января на автодороге столкнулись три автомобиля

В Ростовской области 10 января на автодороге столкнулись три автомобиля
В Каменске-Шахтинском Ростовской области на автодороге произошло массовое ДТП. Кадрами происшествия поделились очевидцы в соцсетях 10 января.

Авария случилась ранним утром. По словам местных жителей машины столкнулись на переулке Станционном. Судя по кадрам, в ДТП два автомобиля марки «Хендай Солярис» и «Лада Ларгус» получили механические повреждение в районе бампера и правой двери. Третий автомобиль «Субару Форестер» от удара развернуло и транспорт перегородил дорогу. Местные жители также добавили, что движение на участке затруднено. Обстоятельства дорожно транспортного происшествия пока неизвестны.

В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что водители автомобилей не пострадали.
Фото: соцсети
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