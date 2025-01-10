В Ростовской области 10 января на автодороге столкнулись три автомобиля

Фото: соцсети

В Каменске-Шахтинском Ростовской области на автодороге произошло массовое ДТП. Кадрами происшествия поделились очевидцы в соцсетях 10 января.Авария случилась ранним утром. По словам местных жителей машины столкнулись на переулке Станционном. Судя по кадрам, в ДТП два автомобиля марки «Хендай Солярис» и «Лада Ларгус» получили механические повреждение в районе бампера и правой двери. Третий автомобиль «Субару Форестер» от удара развернуло и транспорт перегородил дорогу. Местные жители также добавили, что движение на участке затруднено. Обстоятельства дорожно транспортного происшествия пока неизвестны.В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что водители автомобилей не пострадали.