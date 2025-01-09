В Ростове на Нансена столкнулись две легковушки

Фото: Соцсети

Вечером 8 января в Ростове-на-Дону столкнулись две иномарки. Кадрами происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.По словам очевидцев, авария случилась около 20:00 на улице Нансена. Предположительно, водители не смогли разъехаться, что привело к столкновению на высокой скорости. Оба автомобиля получили серьезные повреждения: помятые крылья, деформированные бамперы и разбитые фары.К счастью, как сообщают свидетели, в ДТП никто не пострадал. Однако из-за происшествия движение на этом участке дороги временно осложнилось.