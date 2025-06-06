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В Ростовской многоэтажке оставленная на плите кастрюля вызвала переполох соседей

В Ростовской многоэтажке оставленная на плите кастрюля вызвала переполох соседей
В Ростовском многоэтажном доме оставленная на плите кастрюля вызвала переполох. Инцидент произошел 6 июня на улице Благодатной 168/2.

Житель многоэтажки решил приготовить поесть. Он поставил кастрюлю с едой на плиту и ушел по своим делам. Вскоре еда стала подгорать. Когда из квартиры стал валить дым, это заметил сосед и позвонил в 112.

Когда на место ЧП приехали спасатели, в квартиру попасть не удалось. Тогда они взломали дверь и зашли внутрь. Кастрюля стояла на плите, но пожара не было. Как прокомментировали в региональном ГУ МЧС по региону, вызов был ложный.

Теперь владелец квартиры будет разбираться, что кто будет чинить его дверь, если никакого ЧП не произошло.
Фото: Соцсети.
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