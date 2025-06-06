В Ростовской многоэтажке оставленная на плите кастрюля вызвала переполох соседей

Фото: Соцсети.

В Ростовском многоэтажном доме оставленная на плите кастрюля вызвала переполох. Инцидент произошел 6 июня на улице Благодатной 168/2.Житель многоэтажки решил приготовить поесть. Он поставил кастрюлю с едой на плиту и ушел по своим делам. Вскоре еда стала подгорать. Когда из квартиры стал валить дым, это заметил сосед и позвонил в 112.Когда на место ЧП приехали спасатели, в квартиру попасть не удалось. Тогда они взломали дверь и зашли внутрь. Кастрюля стояла на плите, но пожара не было. Как прокомментировали в региональном ГУ МЧС по региону, вызов был ложный.Теперь владелец квартиры будет разбираться, что кто будет чинить его дверь, если никакого ЧП не произошло.