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Ростовчанин оставил на плите кастрюлю и спалил весь дом

Ростовчанин оставил на плите кастрюлю и спалил весь дом
В Ростове 63-летний мужчина сжег собственный дом, оставив кастрюлю на плите. Инцидент произошел в ночь на 8 ноября на улице Вагулевского.

Заснув, он забыл о блюде, которое готовилось на кухне. Вскоре пища выкипела, и кастрюля начала перегреваться. В результате этого возникло возгорание на кухне. Мужчина проснулся, когда огонь уже охватил крышу, сообщили в МЧС Ростовской области.

К счастью, пожарные быстро прибыли на место происшествия и потушили пламя. Владельца дома доставили в больницу с ожогами. Очевидно, он пытался самостоятельно справиться с огнем до последнего момента.
Фото: МЧС по РО.
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